ФСБ задержала восемь террористов «Хизб ут-Тахрир»* в Москве и Подмосковье

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ФСБ пресекла деятельность ячейки террористов «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»*. В ходе спецоперации в Москве и Подмосковье правоохранители задержали восемь боевиков. Об этом в понедельник, 4 октября, сообщает ФСБ России.

По данным ведомства, целью террористов было свержение действующего конституционного строя и создание «всемирного халифата». Они распространяли среди жителей столичного региона свои пропагандистские материалы.

По данным «РИА Новости», среди задержанных два главаря и шесть активных участников террористической организации.

До этого, 30 сентября, оперативники задержали во Владивостоке главаря неонацистской группировки, который готовил теракт. Злоумышленник в возрасте 21 года оказался лидером регионального объединения «Правые Приморья»**. Террористический акт он хотел совершить с помощью самодельного взрывного устройства.

*«Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» ­— террористическая организация, запрещена в России по решению Верховного суда РФ от 2003 года.

**«Правые Приморья» — группа «ВКонтакте», заблокированная по требованию Роскомнадзора и находящаяся в реестре запрещенных на территории РФ ресурсов.