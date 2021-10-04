Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

ФСБ задержала восемь террористов «Хизб ут-Тахрир»* в Москве и Подмосковье

Илья Ашуров

Происшествия
ФСБ задержала восемь террористов «Хизб ут-Тахрир»* в Москве и Подмосковье
Фото: teplystan.mos.ru

ФСБ пресекла деятельность ячейки террористов «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»*. В ходе спецоперации в Москве и Подмосковье правоохранители задержали восемь боевиков. Об этом в понедельник, 4 октября, сообщает ФСБ России.

По данным ведомства, целью террористов было свержение действующего конституционного строя и создание «всемирного халифата». Они распространяли среди жителей столичного региона свои пропагандистские материалы.

По данным «РИА Новости», среди задержанных два главаря и шесть активных участников террористической организации.

До этого, 30 сентября, оперативники задержали во Владивостоке главаря неонацистской группировки, который готовил теракт. Злоумышленник в возрасте 21 года оказался лидером регионального объединения «Правые Приморья»**. Террористический акт он хотел совершить с помощью самодельного взрывного устройства.

*«Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» ­— террористическая организация, запрещена в России по решению Верховного суда РФ от 2003 года.

**«Правые Приморья» — группа «ВКонтакте», заблокированная по требованию Роскомнадзора и находящаяся в реестре запрещенных на территории РФ ресурсов.

Читайте также:
ТерроризмМоскваФСБ России
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

Сражались до последней пули

Никита Миронов
Никита Миронов

Сейчас вам пошучу на три миллиона

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Время ли для милосердия?

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Разорванный хоровод пятнадцати сестер

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Трудный сирийский вопрос

Ян Арт
Ян Арт

Доллар дешевеет, нефть дорожает

Ирина Апексимова
Ирина Апексимова

Мэтры вернутся на сцену театра

Все мнения
О проекте