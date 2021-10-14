Сергей Собянин: Число ресторанов в столице за последние годы увеличилось втрое

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

За последние годы количество ресторанов в столице увеличилось в три раза, кафе — в два раза. Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин на церемонии презентации первого гида Michelin в столице.

По его словам, столица имеет большие гастрономические корни, и в целом в России большие хлебосольные традиции. После советского времени, в 90-е годы, культура ресторанов в столице начала набирать обороты, но поход в ресторан был доступен только кругу обеспеченных людей.

— Последние 10 лет кафе и рестораны шагнули в компанию лучших мировых столиц в плане гастрономии. Это было частью нашей идеологии создания города, открытого для людей. Обычные московские рынки стали превращаться в гастрономические кластеры... Количество ресторанов увеличилось в 3 раза, кафе — в 2 раза... Горжусь, что рестораны Москвы стали еще одной визитной карточкой нашего города, привлекательной стороной для десятков миллионов туристов, — добавил мэр Москвы.

Сергей Собянин выразил благодарность Michelin за то, что гастрономический гид обратил внимание на Москву. Он также поблагодарил инвесторов, поваров и всех сотрудников общепита Москвы, сообщают РИА Новости.

— Особенно это важно в сложный период, когда бушует пандемия... Отрасль в сложной ситуации, а это большая моральная поддержка, — сказал мэр.

Ранее международный директор Michelin Гвендаль Пулленек заявил, гастрономический гид впечатлен качеством продуктов в ресторанах Москвы. Он отметил, что инспекторы гида Michelin следили за столичным гастрономическим рынком в течение нескольких лет. Он указал на то, что решение объявить о приходе гида в Москву связано с тем, что «здесь есть гастрономическая сцена, которая продолжает созревать».