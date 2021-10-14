Девять столичных ресторанов получили звезды «Мишлен»

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Семь заведений общественного питания в Москве получили награду «Красного гида» «Мишлен». При этом два столичных ресторана получили две звезды от именитого рейтинга. Об этом стало известно в четверг, 14 октября, в ходе церемонии награждения.

Одну звезду получили заведения Selfie, «Белуга», Grand Cru, White Rabbit, Biologie, «Сахалин» и Savva. Двойной награды удостоены рестораны Artest-Chef’s Table и Twins Garden.

Ведущий мероприятия подчеркнул, что специалисты гида тщательно проверили кафе и рестораны в городе по пяти общепризнанным международным критериям.

— Получение звезды — это настоящее достижение. И Москва будет очень гордиться этими ресторанами, — добавил второй ведущий торжества, международный директор гидов «Мишлен» Гвендаль Пулленек.

Мэр Москвы Сергей Собянин назвал вручение звезд «Мишлен» моральной поддержкой сферы общественного питания.

Также глава города выразил благодарности инвесторам, которые в условиях пандемии коронавирусной инфекции продолжают развивать ресторанных бизнес в городе, передает ТАСС.

В четверг, 14 октября, Сергей Собянин сообщил, что за последние годы количество ресторанов в столице увеличилось в три раза, кафе — в два раза. По его словам, столица имеет большие гастрономические корни, и в целом в России большие хлебосольные традиции.