Киев призвали вернуть похищенного представителя народной милиции ЛНР

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Луганская народная республика (ЛНР) потребовала наблюдателей принудить Киев возвратить похищенного украинскими силовиками Андрея Косяка, представителя региона в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК). Об этом рассказал в четверг, 14 октября, официальный представитель Народной милиции (НМ) ЛНР Иван Филипоненко.

По его словам, в отношении задержанного оперативники применяют пытки и психотропные препараты с целью получения заведомо ложных сведений.

— Мы призываем международные наблюдательные и правозащитные организации обратить пристальное внимание на преступные действия украинской стороны и принудить украинские вооруженные формирования немедленно возвратить незаконно удерживаемого представителя СЦКК ЛНР, провести тщательное разбирательство по данному происшествию и привлечь виновных к ответственности, — подчеркнул представитель местного ведомства.

Также Иван Филипоненко добавил, что представительство республики в СЦКК приостановило сотрудничество с Украиной до возвращения похищенного гражданина.

— Поражает бездействие Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ, которая просто отстранилась от решения сложившейся ситуации, закрыла глаза на грубейшее нарушение украинской стороны и бросила на произвол судьбы наблюдателя СЦКК, обеспечивавшего безопасность работы их патрулей, — заключил представитель НМ ЛНР в Telegram-канале «Народная милиция ЛНР».

Также в четверг, 14 октября, бывший глава Министерства внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что генштаб военных сил страны должен разработать военный сценарий по возвращению территорий Донбасса и Крыма. По его мнению, эту идею следует реализовать с применением современного вооружения и новых стратегий.