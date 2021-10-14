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Сергей Собянин: Развитие промышленности в столице перекрыло статистику по 2019 году

Дарья Чентаева

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Сергей Собянин: Развитие промышленности в столице перекрыло статистику по 2019 году
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Нынешний уровень развития промышленности в столице перекрыл статистику допандемийного 2019 года. Об этом мэр столицы Сергей Собянин рассказал в прямом эфире телеканала ТВЦ.

— У нас есть, конечно, отрасли, такие как общественное питание, ресторанный и гостиничный бизнес, — там ситуация похуже. Большинство других отраслей уже перекрыли уровень 2019 года. Это и промышленность, обрабатывающие технологии, строительство, транспорт и так далее, — сказал Сергей Собянин.

14 октября мэр Москвы Сергей Собянин принял участие в международном форуме «Российская энергетическая неделя». Глава города выступил на сессии «Перезапуская энергетику городов и сообществ: реализация энергоперехода на всех уровнях общества». Он отметил, что энергетическая проблема является одной из ключевых в развитии в целом цивилизации и, конечно, крупных городов. При этом важно учесть, что энергетика Москвы сильно отличается от других крупных городов мира, сопоставимых по масштабам. Связано это прежде всего со сложностями климатических условий, поскольку отопительный сезон длится с сентября по май.

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