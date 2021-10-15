Онколог объяснил, из-за чего заболевают раком здоровые люди

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Снизить риск возникновения онкологического заболевания помогут здоровый образ жизни и сбалансированное питание. Однако здоровый человек с правильным образом жизни не застрахован от появления онкологических болезней. Только у него механизмы защиты против опасных клеток срабатывают значительно лучше. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал онколог, хирург-онколог, маммолог-онколог Центральной клинической больницы «РЖД-Медицина» Владимир Воротников.

— Если мутация произошла (а она действительно может произойти и у здорового человека), то в норме эти механизмы защиты срабатывают. Можно вести бесконечно здоровый образ жизни, но так сложилась мутация, так легли гены, что она начала бесконтрольно расти, — сказал врач.

Также собеседник добавил, что самая главная беда любой онкологической клетки, в отличие от доброкачественной, в том, что она не имеет механизмов запрограммированной гибели. Она обладает так называемым истинным бессмертием. А механизм запрограммированной гибели клетки позволяет ей не успеть мутировать и вовремя погибнуть. Ведь чем дольше живет клетка, тем выше шанс, что она может измениться.