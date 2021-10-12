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Клетки истинного бессмертия: почему люди болеют раком и как от него защититься

Марина Найденкова

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Эксклюзивы ВМ
Общество
Клетки истинного бессмертия: почему люди болеют раком и как от него защититься
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Онкологические заболевания являются одними из самых страшных и могу возникнуть у каждого человека. О том, что чаще всего становится причиной рака, как самостоятельно минимизировать риски его возникновения и как изменились подходы к лечению онкобольных, в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал онколог, хирург-онколог, маммолог-онколог Центральной клинической больницы «РЖД-Медицина» Владимир Воротников.

Причины и самые частые виды

Одной из доказанных причин рака является наследственность. Однако, как отметил Воротников, «наследственные опухоли» встречаются только в 5–7 процентах всех случаев онкологических заболеваний.

— Когда мы говорим о самом распространенном и исследованном раке в этом направлении, то это безусловно рак молочной железы. При этом самый распространенный вид онкологии — рак легкого. Он характерен и для женщин, и для мужчин, так как есть факторы риска, например, курение, — сказал врач.

Главная же причина любого онкозаболевания — мутация. Сам процесс мутации клеток — естественный и нормальный, который продолжается в течение всей жизни. Большинство мутаций — важные и полезные. Но есть и те, которые могут принести вред организму.

— Но в какой момент произошла мутация, которая будет негативной для нас, неправильной или злокачественной, мы предсказать не можем на сто процентов. Если наследственный фактор, мутация унаследовалась, значит, высокая вероятность того, что у человека онкологическое заболевание случится, но не стопроцентная, — уточнил Воротников.

Дополнительные факторы риска, например, курение, чрезмерный загар, вдыхание загрязненного воздуха, неправильные питание и в целом образ жизни, могут вызвать некоторые изменения в мутирующих клетках. Кроме того, если в молодости защитные механизмы организма работают отлично, то со временем это меняется. Поэтому возраст — тоже одна из причин возникновения опасного заболевания.

— Как и вредные воздействия на клетку в период мутации, так и с возрастом накапливается огромное количество ошибок в ДНК. Если раньше они своими механизмами саморегуляции компенсировались, то через какое-то время силомеры наших хромосом укорачиваются, возможности для последующих репараций истощаются. С возрастом наш механизм внутреннего резерва, если обобщить, истощается, и нам значительно сложнее противостоять негативным воздействиям внешней среды. И, в принципе, наш организм устаревает, он не справляется с теми мутациям, которые происходят даже без воздействия среды, — сказал врач.

Возникновение онкологии зависит и от пола. Так, рак молочной железы, как было выше сказано — один из самых частых, встречается только у женщин.

Снизить риск

По словам онколога, уменьшить риск возникновения заболевания помогут здоровый образ жизни и правильное сбалансированное питание. У человека здорового тоже могут быть онкологические клетки. Но у него механизмы защиты срабатывают значительно лучше.

— Если мутация произошла, а она действительно может произойти и у здорового человека, то в норме эти механизмы защиты срабатывают. Можно вести бесконечно здоровый образ жизни, но так сложилась мутация, так легли гены, что она начала бесконтрольно развиваться. Самая главная беда любой онкологической клетки, в отличие от доброкачественной, — то, что она не имеет механизмов запрограммированной гибели. Она обладает так называемым истинным бессмертием, — добавил врач.

Механизм запрограммированной гибели клетки позволяет ей не успеть мутировать и вовремя погибнуть. Ведь чем дольше живет клетка, тем выше шанс, что она может измениться.

Симптомы

Главный подводный камень любого онкологического заболевания — бессимптомность его развития на ранней стадии. И в данном случае вид рака не имеет значения.

— У нас есть определенные виды рака, при которых мы назначаем определенные скрининговое, диспансерное наблюдение и осмотры. Мы говорим, например, что есть вирус папилломы человека (он может приводить к раку шейки матки и яичников — прим. «ВМ»). Значит, не меньше чем один раз год к гинекологу сходить, не меньше чем раз в два–три года взять мазок, проверить, нет ли каких-то изменений, и отправиться на исследование на предмет изменений, — сказал онколог.

Рак молочной железы, например, начинается у женщин в разные годы. Если есть наследственность к раку, то рекомендуется обследование с 25–30 лет на регулярной основе, например, маммография. Если наследственности нет, то регулярно проходить маммографию можно лет с 40–50.

— К сожалению, в настоящее время нет общепринятой концепции по скринингу рака молочной железы, которая бы точно ответила на вопрос, с какого возраста начинать маммографию и с какой периодичностью. Есть разные рекомендации для разных групп, — уточнил собеседник «ВМ».

Кроме того, людям старше 60 лет нужно сдавать кал на скрытую кровь, чтобы исключить колоректальный рак. Людям старше 50 лет стоит один раз в год проверять грудную клетку, делать компьютерную томографию или рентген на выявление изменений в легких.

— Если в роду были онкологические заболевания, я бы начал с осмотра онколога. Если он в каких-то моментах сомневается, может направить на консультацию к генетику, который может назначить соответствующий генетический тест. При наличии соответствующей мутации или факторов риска вы можете более регулярно проверять тот или иной орган, — сказал врач.

Головная боль

Рак головного мозга — достаточно редкая опухоль. Она встречается в популяции с частотой не более одного процента от всех случаев. Большинство болей в голове не имеют онкологической природы. Именно поэтому специалисты изначально ищут другие причины плохого самочувствия пациентов: например, курение, недостаточное питание сосудов мозга, неврологическая патология.

— Если вы придете, вас не поведут сразу на позитронно-эмиссионную томографию. Для этого должны быть показания. Идеальной и универсальной диагностики не бывает. Доктора идут по тому алгоритму, который с высокой вероятностью поможет вам решить проблему. Назначение какого-либо препарата неврологического спектра, скорее всего, принесет вам пользу, потому что рак головного мозга очень редко встречается, — сказал эксперт.

Если же исследования и лечение не дают результатов, врач назначит дополнительную диагностику головного мозга, которая и может выявить онкологию. Сначала исключаются наиболее частые проблемы, а потом — возможные.

Новая тактика лечения

По словам онколога, каждое онкологическое заболевание уникально для каждого человека. И к лечению пациентов врачи подходят индивидуально. В начале 90-х годов не было такого большого алгоритма диагностики и лечения заболевания, как сегодня. В наши дни онкологию возможно лечить без химиотерапии, которая пугает многих.

— XXI век позволяет нам лучше подходить к лечению. У нас не всегда это будет химиотерапия. По данным последних наших научных исследований, мы можем смело отказываться от системной химиотерапии в пользу более щадящих вариантов лечения. Это так. Пациенты оперируется даже со второй–третьей и даже четвертой стадией заболевания, и не всегда мы им делаем системную химиотерапию. Потому что понимаем, что такое лечение не всегда будет эффективным. Смысл же не в том, чтобы просто лечить, а в том, чтобы пациент получал самую главную пользу от лечения, — заключил Воротников.

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