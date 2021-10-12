Эпидемиолог назвал наиболее опасную для людей форму чумы

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Чума относится к особо опасным инфекциям. Из всех ее форм наиболее страшна для человека легочная. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал врач-эпидемиолог Эдуард Шунков.

По его словам, восприимчивость к инфекционному агенту, чуме, у людей очень высокая. При этом перепутать эту инфекцию, например, с коронавирусом не получится. Чума протекает гораздо тяжелее.

— В первые сутки болезни у пациента легочной формой чумы фиксируют озноб, головные боли, боли в пояснице, конечностях, слабость, часто тошноту и рвоту, покраснение и одутловатость лица, повышение температуры до отметок в 39–41 градус, боли и чувство сжатия в груди, затрудненность дыхания, беспокойность, учащенный и зачастую аритмичный пульс. Затем, как правило, присутствуют учащенное дыхание и одышка, — сказал врач.

В предсмертном периоде у больного чумой наблюдается поверхностное дыхание и резко выраженная адинамия — резкий упадок сил, мышечная слабость. Кроме того, «фиксируется слабый кашель, мокрота содержит прожилки крови и значительное количество чумных микробов», добавил Шунков.

Такое опасное и тяжелое заболевание, как чума, поддается лечению. В классику терапии входят антибактериальные препараты. Однако процент летальных исходов высокий, заключил собеседник издания.

В понедельник, 11 октября, глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что из-за изменения климата стали возрастать риски распространения чумы.