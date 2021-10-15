Центр Гамалеи подал документы на постоянную регистрацию «Спутника V»

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Глава национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что пострегистрационная фаза клинических испытаний вакцины против коронавируса «Спутник V» завершена.

— Поданы документы на постоянную регистрацию, — сказал он, передает РИА Новости.

РФПИ назвал статью The Sun о формуле «Спутника V» фейком и ложью. Статья британского издания о якобы «краже» Россией формулы вакцины от коронавируса у AstraZeneca является ложной.

«Спутник V» был зарегистрирован в России в августе 2020 года с условием обязательного проведения клинического исследования. Подобная практика регистрации существует и в других странах.

Минздрав России 25 августа выдал Центру Гамалеи разрешение на пострегистрационные исследования. Осенью более 30 тысяч добровольцев приняли участие в данном испытании, часть из них получили вакцину, часть — плацебо. По результатам анализа данных препарат показал эффективность более 90 процентов.

«Спутник V» одобрили в 70 странах с общим населением четыре миллиарда человек, это более 50 процентов населения Земли. По количеству полученных одобрений госрегуляторами российская вакцина занимает второе место в мире. Эффективность «Спутника V» составила 97,6 процента по результатам анализа данных 3,8 миллиона вакцинированных россиян.