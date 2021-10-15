«Ужасный купальник»: Чехову раскритиковали в Сети за пляжный наряд

Фото: instagram/achekhova

Телеведущая и актриса Анфиса Чехова вновь улетела в отпуск. На это раз ее выбор пал на Мексику. На своей странице в соцсети Instagram звезда показывает моменты отдыха, отмечая красоту мексиканских пляжей.

— Какие же красивые в Мексике пляжи. Как с открытки! На этом пляже мы плавали с гигантскими черепахами, и для этого мероприятия я выбрала купальник в черепах. Супер мексиканский: розы и черепа, супер удобный и супер сексуальный, — написала Чехова.

Однако некоторые фанаты не оценили выбор телеведущей.

«Ужасный купальник!»; «Ну, что за купальник?»; «Анфиса красивая, а купальник весь пузырится», — написали пользователи.

В Сети высмеяли Чехову за фото с гламурным спутником. Несколько лет назад актриса и телеведущая развелась с актером Гурамом Баблишвили. С тех пор она не делится подробностями личной жизни. Знаменитость скрывает все от публики, но периодически подогревает интерес, публикуя фото с мужчинами. На этот раз Чехова запечатлелась с гламурным молодым человеком и оставила провокационную подпись.