Сервис mos.ru по поиску пропавших животных получил золотую медаль на агровыставке «Золотая осень»

Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Сервис mos.ru «Поиск пропавших и найденных животных» удостоился золотой медали от департамента ветеринарии министерства сельского хозяйства Российской Федерации. Московский Комитет ветеринарии за его внедрение получил золотую медаль на Российской агропромышленной выставке «Золотая осень — 2021».

— Цифровизация услуг в ветеринарной сфере и создание единой информационной среды для владельцев домашних животных в Москве являются важными направлениями работы. Внедряемые электронные ветеринарные сервисы и услуги помогают хозяевам животных не только с комфортом посещать государственные ветеринарные клиники, но и найти своих питомцев, если они потеряются, — сообщили в пресс-службе столичного Комитета ветеринарии.

Сервис начал работу в декабре 2020 года и с того времени москвичи разместила уже свыше 1200 объявлений — более 800 о потерявшихся и около 400 о найденных питомцах.

— Сервис представляет собой электронную доску объявлений, с помощью которой жители могут опубликовать сообщения о потерявшихся домашних любимцах, а неравнодушные москвичи — помочь другим в поисках пропавших животных. В сервисе можно просматривать опубликованные сообщения о пропаже или размещать новые с фотографией обнаруженного животного, что значительно повышает его шансы вернуться домой, — отметили в пресс-службе департамента информационных технологий Москвы.

Уже 140 кошек и собак с его помощью смогли вернуться к хозяевам, передает официальный сайт мэра столицы.

До этого сообщалось, что кота Осю, пропавшего из Музея Анны Ахматовой в Фонтанном доме в Санкт-Петербурге, вернули обратно. Сотрудники музея в поисках животного запустили кампанию в СМИ и социальных сетях. Кроме того, они обратились в городской мониторинговый центр, расклеили объявления и запросили записи с камер видеонаблюдения.

Крик о помощи «облетел весь город», и Осю вернули в музей. Служащие планируют показать кота ветеринару и сообщить правоохранителям о его возвращении.