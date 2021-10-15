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Назван худший вариант развития пандемии коронавируса для человечества

Анастасия Колоскова

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
Назван худший вариант развития пандемии коронавируса для человечества
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Худшим вариантом развития пандемии коронавирусной инфекции с точки зрения эволюции является селекция людей. В этом случае генотипы, наиболее чувствительные к коронавирусу, будут меньше размножаться, и генетическая структура через два-три поколения изменится, став более устойчивой к инфекции. Об этом заявила доктор биологических наук, профессор американской Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона, вирусолог Анча Баранова.

По ее словам, как вид человечеству не представляется угрозы, так как оно может адаптироваться к любым условиям и владеет большим разнообразием генотипов, в том числе устойчивыми к инфекции.

Баранова отметила, что геном человека содержит опции, которые свидетельствуют, что в прошлом люди достаточно быстро эволюционировали под воздействием обстоятельств извне, но не все они являлись достаточным фактором для эволюционной селекции. В связи с вирусом этот отбор действует жестче.

Вирусолог привела в пример тот факт, что основная часть европейцев не имеет генов, продуцирующих один из интерферонов семейства лямбда, тогда как они есть у большинства африканцев. Есть гипотеза, согласно которой какой-то древний коронавирус уничтожил тех, кто владел такими гиперактивными интерферонами, а те, у кого эти гены отсутствовали, смогли выздороветь.

—Так что самое ужасное, что может произойти в этот раз — вовсе не ужасно, ведь такие случаи уже бывали. Даже без вакцин и лекарств через два-три поколения генетическая структура человечества станет другой — и коронавирусу в ней будет уже не порезвиться, — приводит слова биолога Lenta.

14 октября профессор, доктор медицинских наук и врач-инфекционист Николай Малышев заявил, что рост количества заболевших коронавирусной инфекцией в столице скоро прекратится. Специалист отметил, что в настоящий момент город приближается к пику числа зараженных COVID-19.

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