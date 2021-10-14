Инфекционист заявил о скором прекращении роста заболеваемости коронавирусом в Москве

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Рост количества заболевших коронавирусной инфекцией в столице скоро прекратится. Такое мнение в четверг, 14 октября, высказал профессор, доктор медицинских наук и врач-инфекционист Николай Малышев.

Специалист отметил, что в настоящий момент город приближается к пику числа зараженных COVID-19.

— Мне кажется, что мы подходим к пику, и хоть и рост есть, но он уже в пределах «пилы», — цитирует РИА Новости слова медика.

Ранее в Telegram-канале оперштаба Москвы сообщили, что столичные врачи вылечили от коронавируса 3136 пациентов за последние 24 часа.

При этом за указанный период в городе зафиксировали 6712 новых случаев заболевания инфекцией. Госпитализированы были 1419 человек, еще 72 пациента скончались. По состоянию на 14 октября на аппарате искусственной вентиляции легких находятся 558 человек.

Однако в четверг, 14 октября, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что чрезвычайные меры из-за пандемии COVID-19 нужно применять в том случае, если система здравоохранения перестанет справляться с потоком больных.