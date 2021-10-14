Песков назвал условие перехода к жестким мерам против коронавируса

Фото: Администрация Президента РФ

Чрезвычайные меры из-за пандемии коронавируса нужно применять, если система здравоохранения перестанет справляться с потоком больных. Об этом в четверг, 14 октября, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Его спросили, есть ли какая-то определенная черта, после которой власти начнут вводить более жесткие меры.

— Ну смотрите речь не в черте, вряд ли она может быть, за истекшие почти два года определенный опыт наработан, вся медицинская инфраструктура мобилизована. Сейчас больше технологий и протоколов лечений. До тех пор пока в отдельно взятом регионе инфраструктура здравоохранения не захлебывается, так оно и будет продолжаться, — передает его слова РБК.

Песков также заявил, что на фоне роста заболеваемости коронавирусом в России отказываться от прививки безответственно. По его словам, необходимо продолжать разъяснять необходимость вакцинации для населения.

До этого профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский рассказал о необходимости наращивания темпов вакцинации в стране. Он отметил, что это единственный способ, который поможет снизить темпы заболеваемости.

В России были зарегистрированы четыре вакцины от COVID-19: «Спутник V», «Спутник Лайт», «КовиВак» и «ЭпиВакКорона». Министерство здравоохранения России зарегистрировало пятую вакцину от коронавируса («ЭпиВакКорона-Н») 26 августа.