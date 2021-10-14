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«Это убивает»: Песков назвал безответственным отказ от прививки против коронавируса

Михаил Алимов

Сюжеты: 

Вакцинация от коронавируса Ситуация с коронавирусом
Общество
«Это убивает»: Песков назвал безответственным отказ от прививки против коронавируса
Фото: Администрация президента РФ

На фоне роста заболеваемости коронавирусом в России отказываться от прививки безответственно. Об этом в четверг, 14 октября, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

— Продолжать разъяснять людям, что надо прививаться. Продолжать разъяснять, не скрывая самых трагических фактов, таких как рост смертности, рост заболеваемости. Это действительно безответственно — не делать прививку. Это убивает, — передает его слова РИА Новости.

В стране за прошедшие два года наработали меры, которые должны помочь при ухудшении эпидемиологической ситуации.

Песков отметил, что сейчас в РФ больше технологий, методов лечения, вся система здравоохранения государства мобилизована. Новые меры не понадобятся до тех пор, пока медицина в регионах не начнет «захлебываться». В то же время необходимо продолжать разъяснять необходимость вакцинации для населения.

В регионах, где ситуация становится критической, местные власти сами принимают решения по ее стабилизации.

До этого глава Минздрава РФ Михаил Мурашко предложил медикам старшего возраста вакцинироваться, возвращаться к работе и помогать стране бороться с коронавирусом. По его словам, для этого есть все условия.

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