Мурашко предложил медикам старшего возраста вакцинироваться и возвращаться к работе

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Медики пожилого возраста, которые добровольно ушли в самоизоляцию, могут вакцинироваться и помогать стране бороться с коронавирусом. Об этом в четверг, 14 октября, заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

— Часть медицинских работников старших возрастов в период начала ковида, так как были объявлены мероприятия по изоляции, <...> ушли на пенсию. Сегодня уже есть вакцина. Мы обращаемся к медработникам, которые в период, когда существовали риски для здоровья и жизни, отошли от медпрактики. Мы предлагаем вернуться. И сегодня вакцинация позволяет защитить жизнь и здоровье, — передают его слова «Известия».

Он отметил, что в регионах врачи уже возвращаются к работе.

До этого профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский заявил о необходимости наращивания темпов вакцинации в стране. Он отметил, что это единственный способ, который поможет снизить темпы заболеваемости.

В России были зарегистрированы четыре вакцины от COVID-19: «Спутник V», «Спутник Лайт», «КовиВак» и «ЭпиВакКорона». Министерство здравоохранения России зарегистрировало пятую вакцину от коронавируса («ЭпиВакКорона-Н») 26 августа.