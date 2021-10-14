Столичные врачи вылечили от коронавируса 3136 пациентов за сутки

Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

Московские медики вылечили от коронавирусной инфекции 3136 новых пациентов за последние 24 часа. Об этом в четверг, 14 октября, сообщили в Telegram-канале оперштаба Москвы.

Всего за время пандемии после прохождения лечения от COVID-19 в городе полностью поправились 1 522 320 пациентов.

Фото: Оперштаб

За последний день в столице выявили 6712 новых случаев заболевания коронавирусом. Госпитализированы были 1419 человек, еще 72 пациента скончались. По состоянию на 14 октября на аппарате искусственной вентиляции легких находятся 558 человек.

В Москве продолжат следить за соблюдением противоэпидемических мер. Об этом во вторник, 12 октября, сообщил глава Департамента торговли и услуг Москвы, первый замруководителя аппарата мэра и правительства Москвы Алексей Немерюк.

Он напомнил, что во всех развлекательных заведениях должны измерять температуру сотрудников и посетителей на входе, столы должны быть расставлены на расстоянии 1,5 метра друг от друга. Немерюк также подчеркнул, что все гости и работники должны соблюдать масочный режим.