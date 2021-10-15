Почти 50 миллиардов рублей инвестируют в реорганизацию двух участков бывшей промзоны «Серп и молот»

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В рамках проекта «Индустриальные кварталы» в столице реорганизуют два участка бывшей промзоны «Серп и молот». Общий объем инвестиций в территорию составит почти 50 миллиардов рублей.

— В рамках проекта «Индустриальные кварталы» будут реорганизованы два участка бывшей промзоны «Серп и Молот» на юго-востоке Москвы: один — в Нижегородском районе, второй — в Лефортове, их площадь превышает восемь гектаров. Планируемый объем инвестиций в реализацию проектов составит почти 50 миллиардов рублей, а ожидаемый бюджетный эффект — около 4,5 миллиарда рублей в год, — рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Он отметил, что из-за этого появится 3,2 тысячи рабочих мест в разных сферах — от банковской до производственной.

В Нижегородском районе должны завершить работы за шесть лет с момента заключения договора, в в Лефортове — за пять.

Застраиваться будет более 190 тысяч квадратных метров территории.

— Сейчас там находятся склады, несколько автосервисов, таксопарк и недействующий хлебозавод. Почти половину территории, расположенной в Нижегородском районе, займут высокотехнологичные предприятия. Они разместят свои производства на площади 65 тысяч квадратных метров, — сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Александр Прохоров.

По его словам, для общественно-деловой застройки выделено почти 130 тысяч квадратных метров. Из них 57 тысяч в Нижегородском районе, а 71,7 тысячи квадратных метров — в Лефортове, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого сообщалось, что в рамках реорганизации столичной промзоны «Бирюлево» в ее развитие инвестор вложит 210 миллиардов рублей. Всего на территории промзоны создадут около 13 тысяч новых рабочих мест. На данный момент промзона преимущественно заполнена складами и автосервисами, но в 2023 году уже начнут строить первые объекты, а всего планируют построить 915 тысяч квадратных метров недвижимости.