Перепись населения стартовала в России

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В пятницу, 15 октября, в России началась перепись населения, которая продлится до 14 ноября. Об этом сообщил руководитель Росстата Павел Малков.

Перепись впервые будет проходить в цифровом формате. Жители России могут сами заполнить переписной лист на портале «Госуслуги», в МФЦ или стационарных участках. Проводить обход домов граждан будут почти 320 тысяч переписчиков.

В отдаленных и труднодоступных территориях перепись продлится до 20 декабря.

Принять участие в онлайн-опросе можно до 8 ноября. Гражданам также предложат ответить на вопросы, на каких языках они говорят в повседневной жизни и каким способом добираются до работы.

Как отметил замглавы Росстата Павел Смелов, коррекцию прошли вопросы об образовании в анкете, которые стали понятнее и доступнее, пишут «Известия».

До этого специалист компании «Инфосистемы Джет» Алексей Сизов предупредил, что в период переписи населения могут активизироваться кибермошенники, которые почти всегда пытаются использовать новостную повестку. Он предупредил, что киберпреступники могут попытаться создать сайты-дублеры портала «Госуслуги» для того, чтобы незаконно завладеть персональными данными граждан, данными от их учетной записи или вовлечь их в свои мошеннические схемы.