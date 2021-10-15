Эксперт предупредил россиян о мошенниках во время переписи населения

Фото: er.ru

Кибермошенники могут активизироваться в период переписи населения, которая будет проходить с 15 октября по 14 ноября. Они почти всегда пытаются использовать новостную повестку, рассказал специалист компании «Инфосистемы Джет» Алексей Сизов.

В этом году поучаствовать в переписи впервые можно через портал Госуслуг. Это привлекает мошенников, которые хотят украсть персональные данные граждан.

— Киберпреступники могут попытаться создать сайты-дублеры этого портала для того, чтобы незаконно завладеть персональными данными граждан, данными от их учетной записи на Госуслугах или вовлечь их в свои мошеннические схемы, — предупредил специалист.

Он порекомендовал отслеживать, чтобы в адресной строке был настоящий адрес сайта Госуслуг, передает агентство «Прайм».

— Никаких дополнительных цифр или букв быть не должно. Так, при мошенничестве с выплатами на детей злоумышленники дописали к нему всего одну букву «S» — gosuslugis.ru. Обратите внимание, что киберпреступники могут заменять буквы на похожие символы, например, заменяют букву «о» на цифру «0», — пояснил Сизов.

Он отметил, что мошенники часто не используют защищенное SSL-соединение для своих сайтов. Что соединение незащищенное, можно понять по перечеркнутому замочку перед адресом сайта в адресной строке браузера.

Если возникли подозрения, что ссылка мошенническая, ее можно проверить с помощью специальных ресурсов, пояснил эксперт.

Также высока вероятность того, что активизируются телефонные мошенники. Они могут звонить, представляясь сотрудниками, которые отвечают за перепись, чтобы получить персональные данные жертвы или данные для входа на портал.

«Вечерняя Москва» выясняла, как отличить сотрудника коммунальных служб от мошенника. В столице полным ходом идет внеплановая проверка газового оборудования. Для многих это время — настоящий стресс. Вдруг за улыбчивым газовиком скрывается мошенник? Из-за того, что граждане боятся, что к ним в дом придет мошенник, страдают и настоящие сотрудники профильных ведомств. Люди с осторожностью относятся к любому неожиданному звонку или стуку в дверь и часто просто не пускают в дом специалиста. Поэтому службы не стоят на месте и развиваются вместе с технологиями.