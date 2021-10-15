Шаляпин потребовал извинений от Цымбалюк-Романовской

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Певец Прохор Шаляпин требует, чтобы вдова Армена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская принесла ему извинения, а СМИ — удалили публикации, в которых бывшая пассия певца, по его мнению, опорочила его честь и достоинство. Об этом следует из досудебной претензии, направленной в адрес пианистки.

Юридическую помощь Шаляпину в этом вопросе оказывает звездный адвокат Александр Бенхин, который пояснил, что досудебная претензия является предупреждением Цымбалюк-Романовской, чтобы та «не играла с огнем».

Бенхин рассказал, что певец пока не стал обращаться в суд, «поскольку все-таки речь идет о людях творческих, которых некогда связывали романтические отношения», хотя после публичных высказываний вдовы Джигарханяна о Шаляпине есть все основания привлечь ее к ответственности без предупреждений.

— То, что госпожа Цымбалюк-Романовская себе позволяет, подпадает под статьи административного и гражданского кодекса. В гражданском это называется нанесением ущерба чести, достоинству и деловой репутации, в административном кодексе есть статья «Оскорбление». По этим двум статьям мы однозначно можем выиграть любой суд, — прокомментировал ситуацию Бенхин Пятому каналу.

Кроме того, адвокат добавил, что при желании пианистку можно привлечь к уголовной ответственности по статьям «О клевете» и «Нарушение неприкосновенности частной жизни». Бенхин также рассказал, что предупреждения об ответственности и требование снять с эфира ряд передач, в которых, по его сведениям, также порочатся честь и достоинство Шаляпина, отправлены федеральным каналам.

До этого пианистка и бывший генеральный директор Театра под руководством Армена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская, которая долгое время была влюблена в певца и телеведущего Прохора Шаляпина, заявила, что не верит в его истории о смерти Татьяны Клаудии Дэвис.

Позже Цымбалюк-Романовская рассказала, что Шаляпин всегда стремился подражать Филиппу Киркорову. По ее словам, Прохор отыскивал на рынке «Дубровка» подделки костюмов Киркорова от известных брендов, которые тот демонстрировал в публикациях в Instagram.