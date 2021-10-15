Москвичам рассказали, как столичные НКО помогают незрячим людям

Фото: Комитет общественных связей и молодежной политики города Москвы

Международный день белой трости отмечается 15 октября. Эта трость — символ незрячих людей, которые с ее помощью могут безопасно передвигаться по городу. Московские некоммерческие организации (НКО) помогают людям с инвалидностью по зрению полноценно жить, не испытывая проблем с трудоустройством, ресурсами и досугом.

Медицинский фонд «По зову сердца» Дианы Гурцкой предоставляет незрячим и слабовидящим детям квалифицированную медпомощь, а также раскрыть их таланты на фестивале «Белая трость». Он проходит в Москве 12 лет подряд и дает выступить талантливым детям со всей России.

Проект «Инклюзивная Москва» также проводит концерты в различных округах города. Принять участие может любой человек с инвалидностью по зрению до 35 лет. Все желающие смогут прийти и поддержать артистов, которые будут петь, танцевать, играть на музыкальных инструментах. Например, ближайшее выступление состоится 18 октября в 16:00 в Российской государственной детской библиотеке. Прийти можно бесплатно, но перед этим необходимо зарегистрироваться на сайте.

Совершеннолетние незрячие люди могут бесплатно получить собаку-поводыря. Эксперты учебно-кинологического центра «Собаки — помощники инвалидов». Обычно это лабрадоры и золотые ретриверы, которые уже щенками начинают заниматься со специалистами. Получить верного друга и помощника можно после подачи заявки на портале центра.

Фото: Официальный сайт мэра Москвы

Региональная общественная организация инвалидов «Перспектива» обеспечивает юридическую поддержку незрячим людям, помогает им найти работу и место, где можно заняться спортом и творчеством. Ознакомиться с условиями, конкурсами и стать соискателем можно на сайте.

Ресурсный центр «Мосволонтер» также помогает незрячим людям и привлекает их к своей работе. Они вместе с сопровождающими раздавали цветы в преддверии 8 Марта, разрабатывали проекты по улучшению жизни в Москве для людей с инвалидностью по зрению. Предстоящие мероприятия можно увидеть на сайте «Мосволонтера».

Больше акций столичных НКО, поддерживающих незрячих людей, можно найти на портале «Душевная Москва», передает официальный сайт мэра столицы.

До этого сообщалось, что почти 400 заявок подали НКО на участие в конкурсе грантов «Москва — добрый город». Наиболее востребованным направлением для участия в конкурсе, как и в прошлом году, стали проекты помощи людям с инвалидностью. Также много заявок посвящено помощи многодетным семьям, людям, исключенными из социума (бывшие заключенные, бездомные и другие).

Также есть заявки, касающиеся волонтерства в социальной сфере, популяризации здорового образа жизни, оказания помощи людям в условиях распространения коронавирусной инфекции и другого.