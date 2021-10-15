Первый этап благоустройства около станции БКЛ «Аминьевская» завершится до конца года

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Основные работы по комплексному благоустройству территории, прилегающей к станции Большой кольцевой линии метро «Аминьевская», планируется завершить до конца декабря. Строительные работы ведутся на Очаковском шоссе, части Матвеевской улицы и в Проектируемом проезде 3631. В настоящее время выполнено более половины работ. Общая площадь благоустройства составит более 26 гектаров. Об этом сообщает пресс-служба городского хозяйства Москвы.

Эксперты Комплекса городского хозяйства убрали под землю воздушные кабельные линии, проложили дополнительную ливневую канализацию, установили бордюрный камень. Завершается устройство тротуаров с асфальтовым и плиточным покрытием и газона.

Также здесь построят десять современных остановок с беспроводной сетью и зарядными слотами для гаджетов, три навигационные стелы, установят более 360 фонарей с энергосберегающими светильниками и посадят около 190 деревьев.

Кроме того, рабочие благоустроят семь детских площадок и построят одну новую, отремонтируют две и установят еще две спортивные площадки, оборудуют зону для выгула собак. Сейчас на всех площадках уложен нижний слой резинового покрытия.

Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов сообщил, что на входах в вестибюли десяти станций Большой кольцевой линии (БКЛ) метро обустроят лестницы с подогревом. Это поможет избежать наледи на ступенях в холодное время года. Таким образом, пассажиры не будут поскальзываться.