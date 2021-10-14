Лестницы с подогревом установят на 10 станциях БКЛ метро

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На входах в вестибюли десяти станций Большой кольцевой линии (БКЛ) метро обустроят лестницы с подогревом. Это поможет избежать наледи на ступенях в холодное время года. Таким образом пассажиры не будут поскальзываться. Об этом в четверг, 14 октября, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Так, на шести станциях специалисты уже проложили 14 километров труб с подогревом. Благодаря умной технологии подогрев ступеней будет включаться автоматически и экономить энергию.

На станциях «Терехово», «Кунцевская», «Давыдково» и «Каховская» за тепло на лестницах будут отвечать инфракрасные подвесные обогреватели. Для исправности их работы на указанных станциях специалисты уложили более 2,2 километра кабеля, передали на официальном сайте мэра Москвы.

До этого стало известно, что в наземном вестибюле станции «Марьина Роща» Большой кольцевой линии (БКЛ) метрополитена, которая строится в настоящее время, специалисты установили светопрозрачные витражи из закаленного стекла. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Отмечается, что площадь светопрозрачных стеклопакетов составляет 200 квадратных метров. Теперь тепловой контур вестибюля оказался закрыт и специалисты смогут отделывать пассажирскую зону с внутренней стороны.