Андрей Бочкарев сообщил о завершении остекления вестибюля станции «Марьина Роща» БКЛ

Фото: пресс-служба Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы

В наземном вестибюле станции «Марьина Роща» Большой кольцевой линии (БКЛ) метрополитена, которая строится в настоящее время, специалисты установили светопрозрачные витражи из закаленного стекла. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Отмечается, что площадь светопрозрачных стеклопакетов составляет 200 квадратных метров. Теперь тепловой контур вестибюля оказался закрыт и специалисты смогут отделывать пассажирскую зону с внутренней стороны.

Глава стройкомплекса отметил, что в вестибюле уже выставили каркас для подвесных потолков. Кроме того, к концу подходят работы по облицовке фасада перфорированными алюминиевыми панелями.

Генеральный директор АО «Мосметрострой» Сергей Жуков в свою очередь добавил, что использование стеклопакетов с применением закаленного многослойного стекла сделает фасады стойкими не только к механическим воздействиям, но и к изменениям температуры.

В Москве планируется построить 35 новых станций и 76 километров линий столичного метрополитена до конца 2024 года. Об этом во вторник, 12 октября, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он отметил, что до конца текущего года специалисты планируют завершить возведение 17,5 километра линий метро, девяти станций подземки и реконструкцию остановочного пункта «Каховская».