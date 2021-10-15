Новак объяснил высокие цены на газ в Европе

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Резкое повышение цены на газ в Европе не связано с дефицитом предложения, а вызвано низким уровнем заполненности хранилищ. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак.

— На сегодняшний день рынок европейский обеспечен газом в полном объеме, потому что поставки импорта в целом плюс собственная добыча обеспечивают внутреннее потребление европейского рынка. При этом даже частично газ закачивается в подземные хранилища газа, то есть никакого дефицита газа нет, — рассказал он в интервью Business FM.

Вице-премьер отметил, что в последние пять лет заполненность хранилищ сохраняется на минимальном уровне — 74 процента, хотя обычно он составляет 85-90 процентов.

— Это, конечно, вызывает у участников рынка опасения, есть риски, в результате, как обычно, на рынке реагируют, возрастают цены, — убежден Новак.

По его словам, «Газпром» увеличит мощности производства, если вырастет объем долгосрочных контрактов от партнеров из Европы.

Цены на газ в Европе снова превысили 1200 долларов за тысячу кубометров. На утро 14 октября за тысячу кубических метров голубого топлива придется отдать более 1200 долларов.

14 октября представитель Госдепартамента США на встрече с вице-премьером Алексеем Оверчуком выразила надежду на то, что Россия предпримет «более решительные действия» в части обеспечения европейской энергетической безопасности.