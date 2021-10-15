Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Новак объяснил высокие цены на газ в Европе

Анастасия Колоскова

В мире
Новак объяснил высокие цены на газ в Европе
Фото: Пресс-служба Госдумы

Резкое повышение цены на газ в Европе не связано с дефицитом предложения, а вызвано низким уровнем заполненности хранилищ. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак.

— На сегодняшний день рынок европейский обеспечен газом в полном объеме, потому что поставки импорта в целом плюс собственная добыча обеспечивают внутреннее потребление европейского рынка. При этом даже частично газ закачивается в подземные хранилища газа, то есть никакого дефицита газа нет, — рассказал он в интервью Business FM.

Вице-премьер отметил, что в последние пять лет заполненность хранилищ сохраняется на минимальном уровне — 74 процента, хотя обычно он составляет 85-90 процентов.

— Это, конечно, вызывает у участников рынка опасения, есть риски, в результате, как обычно, на рынке реагируют, возрастают цены, — убежден Новак.

По его словам, «Газпром» увеличит мощности производства, если вырастет объем долгосрочных контрактов от партнеров из Европы.

Цены на газ в Европе снова превысили 1200 долларов за тысячу кубометров. На утро 14 октября за тысячу кубических метров голубого топлива придется отдать более 1200 долларов.

14 октября представитель Госдепартамента США на встрече с вице-премьером Алексеем Оверчуком выразила надежду на то, что Россия предпримет «более решительные действия» в части обеспечения европейской энергетической безопасности.

Читайте также:
газЕвропаАлександр Новак
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Виталий Сучков
Виталий Сучков

Межкультурный диалог: поиск новых решений

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Праздник для папки

Виктор Галустян
Виктор Галустян

Расскажем, чем живет город

Никита Миронов
Никита Миронов

Собчак — звезда, которой мы достойны

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Полная Лампедуза

Игорь Афонин
Игорь Афонин

Пандемия сплотила жильцов

Александр Лосото
Александр Лосото

Роман Ковалев. Настоящий герой из толпы

Все мнения
О проекте