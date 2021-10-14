Цены на газ в Европе снова превысили 1200 долларов за тысячу кубометров

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На европейском рынке цена на газ вновь растет. На утро 14 октября за тысячу кубических метров голубого топлива придется отдать более 1200 долларов. Это следует из данных торгов на лондонской бирже ICE.

Ноябрьский фьючерс на хабе TTF в Нидерландах вырос в цене до 1229,4 доллара за тысячу «кубов» или 102,5 евро за МВт*ч.

До этого сообщалось, что комиссия по чрезвычайным ситуациям ввела в Молдавии «режим тревоги» в области энергетики из-за ситуации на рынке газа. Следующим шагом властей, если они не решат кризисную ситуацию, может стать введение чрезвычайного положения в данной области. При этом правительство страны надеется подписать новый контракт с Газпромом до конца октября.

11 октября бывший президент Молдавии Игорь Додон заявил, что молдаван ждет суровая зима из-за того, что правительство страны упустило шанс вовремя договориться с Газпромом о новом контракте на поставку газа. Он напомнил, что в 2019 году ему удалось договориться с президентом России Владимиром Путиным о покупке газа по 127 долларов за тысячу кубометров.

Продление данного контракта позволило бы приобрести Молдавии газ в четвертом квартале этого года не дороже 250 долларов. Это в три раза дешевле нынешней цены, заключил Додон.