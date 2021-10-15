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Почти 30 процентов месячной нормы осадков выпало за ночь в столице

Михаил Алимов

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Погода в Москве
Город
Почти 30 процентов месячной нормы осадков выпало за ночь в столице
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Прирост осадков в Москве за ночь, по предварительным расчетам, составил 17 миллиметров. Это почти 30 процентов месячной нормы, сообщили в пятницу, 15 октября, в Московском метеобюро.

— В городе выпало почти 30 процентов месячной нормы осадков. Данные получены в 6:00 с главной метеостанции Москвы на ВДНХ, — рассказал Интерфаксу представитель метеобюро.

Он отметил, что за сутки в столице выпало 19 миллиметров осадков. Это примерно 32 процента от месячной нормы. Дождь должен прекратиться к 12 часам пятницы.

До этого синоптики отметили, что в столичном мегаполисе сохранится влажно-прохладная, дискомфортная погода. Для метеочувствительных людей, особенно с заболеваниями опорно-двигательного аппарата, такие внешние условия являются неблагоприятными и могут спровоцировать обострения и ухудшение самочувствия. Максимальная температура воздуха в Москве составит плюс 7–9 градусов. В Подмосковье температура ожидается на уровне 6–11 градусов тепла.

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