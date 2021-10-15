Синоптики предупредили москвичей о дискомфортной погоде 15 октября

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

В пятницу, 15 октября, в столичном регионе погода немного улучшится. Активный циклон уйдет на северо-восток Европейской России. Ожидается переменная облачность с небольшими дождями в первой половине дня.

Максимальная температура воздуха в Москве составит плюс 7–9 градусов. В Подмосковье температура ожидается на уровне 6–11 градусов тепла.

Ветер будет дуть юго-западный со скоростью 5–10 метров в секунду, местами его порывы будут достигать 12-14 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 749 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха — около 70 процентов, передает портал «Метеоновости».

Синоптики отметили,что в столичном мегаполисе сохранится влажно-прохладная, дискомфортная погода. Для метеочувствительных людей, особенно с заболеваниями опорно-двигательного аппарата такие внешние условия являются неблагоприятными и могут спровоцировать обострения и ухудшение самочувствия. На повышенную влажность воздуха недомоганием могут отреагировать метеозависимые люди с заболеваниями бронхов и легких.

Следует прислушаться к рекомендациям врача о необходимости сезонной профилактики и лечении. По возможности сохранять активный образ жизни, регулярные физические упражнения и прогулки способствуют укреплению иммунитета.

«Желтый» уровень опасности из-за ветра объявили в столичном регионе до субботы. В столице и Подмосковье объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за ветра до вечера 16 октября. Порывы ветра будут достигать в Москве 15–17 метров в секунду. Предупреждение действует с 20:00 14 октября до 20:00 16 октября.