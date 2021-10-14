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«Желтый» уровень опасности из-за ветра объявили в столичном регионе до субботы

Полина Долганова

Город
«Желтый» уровень опасности из-за ветра объявили в столичном регионе до субботы
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

В столице и в Подмосковье объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за ветра до вечера 16 октября. Об этом в четверг, 14 октября, сообщает Гидрометцентр России.

Порывы ветра вплоть до субботы будут достигать в Москве 15-17 метров в секунду. Предупреждение действует с 20:00 14 октября до 20:00 16 октября.

В области сильный ветер начнется в 18:00 14 октября и продолжится до 18:00 16 октября, сообщают метеорологи.

До этого ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что первый снег придет в столичный регион во вторник, 19 октября, однако формирования снежного покрова ожидать не стоит. По его словам, появление первого снега не стоит расценивать как фактическое наступление зимы, потому что она придет в столицу только в начале второй декады ноября.

Накануне москвичам рассказали о том, зачем комплексу городского хозяйства собственные метеорологи и как работают столичные синоптики.

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