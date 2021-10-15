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Минздрав утвердил новые рекомендации по лечению коронавируса

Анастасия Колоскова

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
Минздрав утвердил новые рекомендации по лечению коронавируса
Фото: Денис Гришкин / АГН Москва

Российское Министерство здравоохранения подготовило и направило в регионы новые рекомендации по профилактике, диагностике и лечению коронавирусной инфекции. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

— В новой версии рекомендаций обновлены разделы, касающиеся лекарственной терапии: уточнены возможности использования моноклональных антител в терапии новой коронавирусной инфекции. Разъясняются возможности взаимозаменяемости лекарственных препаратов в схемах лечения, — приводит сообщение Минздрава ТАСС.

В подготовке документа принимали участие ведущие российские эксперты, опираясь на накопленные научные данные.

— В обновленной версии представлена информация о новых высокоэффективных противовирусных препаратах — моноклональных антителах, — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что использование этих препаратов у пациентов с факторами риска тяжелого течения инфекции нейтрализует вирус на раннем этапе и препятствует неблагоприятному развитию заболевания.

Кроме того, в рекомендации включили усовершенствованные схемы лекарственной терапии, благодаря которой предупреждается избыточная воспалительная реакция на ранних сроках болезни.

11 октября замглавы московского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Габричевского Роспотребнадзора Татьяна Руженцова заявила о начале четвертой волны COVID-19 в России.

Эксперт уточнила, что в России доминирует штамм «дельта», он требует большей защиты. Возникновение новых вариантов можно приостановить при формировании иммунитета у большинства населения, заключила специалист.

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