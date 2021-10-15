Два паркинга проблемного ЖК «Царицыно» переданы под строительство

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В проблемном ЖК «Царицыно» два подземных паркинга первой очереди переданы под строительство городскому застройщику. Они находятся в корпусах 5.1 и 5.4. Об этом в пятницу, 15 октября, сообщила председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова.

— Суд удовлетворил заявление АО «Мосотделстрой № 1» о передаче ему указанных подземных паркингов для завершения строительства, а также обязательств по передаче машино-мест гражданам в рамках процедуры банкротства предыдущего застройщика объекта — АО «Московский комбинат хлебопродуктов» (АО «МКХ»), — рассказала она.

Жилые части этих корпусов прежний застройщик ввел в эксплуатацию еще в 2016 году. АО «Мосотделстрой № 1» в свою очередь построил жилую часть корпусов 1, 2, 3, 4, 11 и полностью корпуса 5.2 и 12.

В сентябре Москва одобрила достройку паркингов за счет городского бюджета. Застройщик сможет приступить к работам после получения разрешения на строительство.

В настоящее время он завершает строительство корпусов второй очереди — № 23, 24, 25, 27, 28/29, 30, 31 за счет средств городского бюджета.

В августе сообщалось, что подрядная организация ООО «СД АТРИУМ» приступила к работам над системами водоснабжения, водоотведения и отопления корпусов 30 и 31 проблемного жилого комплекса «Царицыно». Соответствующий договор между подрядчиком и городским застройщиком уже заключен.

Возведение ЖК «Царицыно» началось в 2006 году. Бывший застройщик АО «МКХ» свои обязательства перед дольщиками не исполнил. В результате мэр Москвы Сергей Собянин принял решение о достройке жилого комплекса за счет бюджета города силами городского застройщика. Первая очередь объекта полностью введена в эксплуатацию.