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«Ситуация близка к критической»: Проценко призвал ускорить темпы вакцинации от коронавируса

Анастасия Колоскова

Сюжеты: 

Вакцинация от коронавируса Ситуация с коронавирусом
Общество
«Ситуация близка к критической»: Проценко призвал ускорить темпы вакцинации от коронавируса
Фото: er.ru

Ситуация в ковидных госпиталях остается очень напряженной из-за низкого уровня вакцинации. Об этом заявил главврач Больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко на оперативной связи с коллегами со всей страны.

Он выделил три направления, которые могут позитивно повлиять на уровень заболеваемости. Это вакцинация, ранняя диагностика и использование масок.

— Сколько бы ни было коек в инфекционных госпиталях, они конечны и стремительно заполняются по всей стране. Коллеги, врачи, я обращаюсь и к вам, давайте уже начнем откровенно и без прикрас говорить с нашими соотечественниками. Чувствую, что в разъяснительном плане мы все с вами сильно не дорабатываем. Ситуация если не критическая, то близка к этому, — написал главврач в своем Telegram-канале.

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1 октября замглавы московского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Габричевского Роспотребнадзора Татьяна Руженцова заявила о начале четвертой волны COVID-19 в России.

Эксперт уточнила, что в России доминирует штамм «дельта», он требует большей защиты. Возникновение новых вариантов можно приостановить при формировании иммунитета у большинства населения, заключила специалист.

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