Психолог рассказала, помогают ли фильмы ужасов справиться с тревожностью

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Психолог, доцент кафедры социальной психологии Санкт-Петербургского государственного университета Татьяна Яничева рассказала, можно ли справиться с тревогой при помощи фильмов ужасов.

Ранее американские психологи сообщили, что просмотр фильмов ужасов и триллеров помогает справляться с тревожным расстройством. Для некоторых людей кино подобного жанра становится эмоциональной разрядкой, после которой они расслабляются, а организм приходит в норму.

Яничева отмечает, что тревожность — это страх неопределенности, когда мы чего-то боимся, но сами не знаем, чего именно. Это крайне дискомфортное состояние для человека. В некоторых случаях просмотр фильмов ужасов может быть полезен, а в других — только навредить.

— Получение негативных, сильных и даже экстремальных эмоций, может быть, приводит к тому, что собственная тревога, что называется, канализируется. С другой стороны, есть люди, у которых сильные эмоциональные переживания, когда нервная система истощена или просто слаба, могут вести к тому, что им становится еще страшнее и тревожнее, — уточнила она в комментарии ФАН.

Психолог добавила, что детям, чья психика еще формируется, не следует увлекаться подобными жанрами.

До этого психолог пояснила, как влияют художественные произведения на душевное состояние человека.