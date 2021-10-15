Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Вирусолог заявил, что люди стали безграмотными и забыли о пользе вакцинации

Ирина Игнатенко

Общество
Вирусолог заявил, что люди стали безграмотными и забыли о пользе вакцинации
Фото: Pixabay

Из-за высокой динамики заражения коронавирусом и смертельной опасности штамма «дельта» власти ряда регионов могут пойти на жесткие ограничительные меры, вплоть до локдауна. Такое мнение высказал вирусолог Александр Чепурнов.

По мнению эксперта, в ряде регионов могут закрыть торговые центры, ввести удаленное обучение или полный локдаун.

По словам Чепурнова, такие радикальные шаги не потребовались бы, если бы вакцинировалось большее количество россиян. Но обязательные прививки для ряда категорий граждан ввели слишком поздно, а многие отказываются вакцинироваться.

— Люди стали просто безграмотны и забыли, что вакцинация давным-давно спасла человечество и делала это многократно, — отметил вирусолог в комментарии Life.ru.

Чепурнов напомнил, что в прошлом году подъем заболеваемости начался в середине сентября и достиг пика к началу декабря. В этом году пик заболеваемости будет раньше, и власти не будут ждать зимы до введения новых ограничительных мер, считает вирусолог. Он отметил, что иного выхода на данный момент нет, необходимо остановить рост заболеваемости.

До этого вирусолог объяснил, почему молодые люди и дети все чаще болеют коронавирусом.

Читайте также:
локдаунКоронавируспандемия
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Виталий Сучков
Виталий Сучков

Межкультурный диалог: поиск новых решений

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Праздник для папки

Виктор Галустян
Виктор Галустян

Расскажем, чем живет город

Никита Миронов
Никита Миронов

Собчак — звезда, которой мы достойны

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Полная Лампедуза

Игорь Афонин
Игорь Афонин

Пандемия сплотила жильцов

Александр Лосото
Александр Лосото

Роман Ковалев. Настоящий герой из толпы

Все мнения
О проекте