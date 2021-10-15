Вирусолог заявил, что люди стали безграмотными и забыли о пользе вакцинации

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Из-за высокой динамики заражения коронавирусом и смертельной опасности штамма «дельта» власти ряда регионов могут пойти на жесткие ограничительные меры, вплоть до локдауна. Такое мнение высказал вирусолог Александр Чепурнов.

По мнению эксперта, в ряде регионов могут закрыть торговые центры, ввести удаленное обучение или полный локдаун.

По словам Чепурнова, такие радикальные шаги не потребовались бы, если бы вакцинировалось большее количество россиян. Но обязательные прививки для ряда категорий граждан ввели слишком поздно, а многие отказываются вакцинироваться.

— Люди стали просто безграмотны и забыли, что вакцинация давным-давно спасла человечество и делала это многократно, — отметил вирусолог в комментарии Life.ru.

Чепурнов напомнил, что в прошлом году подъем заболеваемости начался в середине сентября и достиг пика к началу декабря. В этом году пик заболеваемости будет раньше, и власти не будут ждать зимы до введения новых ограничительных мер, считает вирусолог. Он отметил, что иного выхода на данный момент нет, необходимо остановить рост заболеваемости.

До этого вирусолог объяснил, почему молодые люди и дети все чаще болеют коронавирусом.