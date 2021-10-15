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Психолог рассказала, с какой проблемой может столкнуться пара при совместном проживании

Ирина Игнатенко

Общество
Психолог рассказала, с какой проблемой может столкнуться пара при совместном проживании
Фото: Pexels

Психолог Ксения Ульянова рассказала, с какой проблемой может столкнуться пара при совместном проживании. Она отметила, что часто возникает вопрос: кто же должен стоять у плиты и должна ли женщина готовить каждый день.

Психолог отметила, что на сегодняшний день прием пищи вне дома для многих не является чем-то из ряда вон выходящим. Кроме того, многие предпочитают заказывать готовую доставку.

Что же касается готовки, по мнению специалиста, здесь важно разделить понятия «могу» и «хочу». Многие женщины любят готовить и делают это с удовольствием, а кто-то не хочет тратить на это время. Конфликты на этой почве у семейной пары могут возникнуть из-за разных семейных традиций.

— К примеру, в семье молодого человека мама готовила. Для него эта модель привычна. А у второй половины было все иначе. На этой почве могут возникнуть сложности, здесь нужно договориться, — уточнила она в комментарии ФАН.

Психолог отмечает, что в данном случае важны компромиссы. Можно готовить еду на несколько дней или выбрать блюда, которые готовятся быстро. Кроме того, можно ввести традицию совместной готовки и приема пищи дома в выходные, если в рабочие дни на это нет времени.

До этого психолог назвала яркие признаки послеродовой депрессии.

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