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День отца впервые отпразднуют на ВДНХ

Ольга Маркова

Развлечения
День отца впервые отпразднуют на ВДНХ
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин
Россия, Москва, площадь Дружбы НародовКарта всех событий

Главная выставка страны 17 октября приглашает взрослых и детей на празднование Дня отца, которое в этом году впервые официально отмечается в России.

Старт программе дадут бесплатные тематические пешеходные экскурсии по ВДНХ, посвященные Дню отца, — «Мужские образы на ВДНХ». Их участники увидят знаменитые мужские скульптурные образы и узнают малоизвестные факты об архитекторах, артистах, космонавтах и других значимых деятелях, связанных с историей выставки.

В Центре «Космонавтика и авиация» пройдет тематическая экскурсия «Космические отцы». У каждого космонавта есть те, кто переживает за него и поддерживает. В первую очередь это, конечно, их семьи и дети. Юрий Гагарин был отцом двух дочек. На момент исторического полета одной из них было всего чуть больше месяца. Экскурсантам расскажут о самых известных «космических» детях и даже о том, существуют ли космические династии.

В Центре славянской письменности «Слово» состоится тематическая экскурсия «Где хороший отец, там и сын — молодец!». В старину значение мужчины и отца было главенствующим — долгое время именно мужчина-отец определял не только бытовую, но и нравственную жизнь членов своей семьи и рода. На экскурсии можно узнать о традициях и представлениях, издревле связанных с ролью отца.

Участие в мероприятиях бесплатное по регистрации, сообщается на сайте ВДНХ.

Кроме того, специалисты центра океанографии и морской биологии «Москвариум» в честь Дня отца разработали новую тематическую экскурсию «Папы Мирового океана». Участникам расскажут, как вынашивает потомство морской конек, зачем строят замки из песка самцы-аротроны, как исполняет брачный танец камчатский краб, что входит в ритуал ухаживания у красноухих черепах.

«Робостанция» всем папам, пришедшим на шоу роботов, подготовила памятный подарок, а робот-бармен угостит бесплатным напитком.

На «Городской ферме» для всех пап будет действовать специальная цена входного билета — 350 рублей. В праздничную программу войдут мастер-классы, квест «Осенние заботы», экскурсии.

В мультимедийном центре «Союзмультпарк» папам предоставляют скидку 50 процентов на входной билет.

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