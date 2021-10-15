Москвича избили и ограбили у станции метро «Кузьминки»

Фото: moscow-live

Россия, Москва, Зеленодольская улица Карта всех событий

Столичные полицейские задержали троих подозреваемых в разбойном нападении на 28-летнего мужчину. Об этом в пятницу, 15 октября, «Вечерней Москве» сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по столице полковник внутренней службы Владимир Васенин.

По его словам, нападение произошло в ночное время на Волгоградском проспекте недалеко от станции метро «Кузьминки». Злоумышленники подошли к мужчине и начали избивать его, повалив на землю. Они похитили его куртку, в которой среди прочего находилось 10 тысяч рублей, банковские карты и ключи от квартиры. После этого нападавшие скрылись.

Момент нападения попал на камеру видеонаблюдения. На кадрах видно, что злоумышленники бьют лежачего мужчину ногами. В этот момент мимо места избиения проезжают несколько машин.

Видео: Пресс-служба МВД по Москве

Спустя некоторое время они были задержаны на Зеленодольской улице.

— Ими оказались трое приезжих из ближнего зарубежья в возрасте от 21 года до 24 лет, без постоянного места жительства в городе Москве. Похищенными денежными средствами они успели распорядиться по своему усмотрению, — заключил Васенин.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «Разбой».

До этого подмосковные полицейские предотвратили разбойное нападение на автомойку в Видном. Задержанными оказались 40-летний уроженец ближнего зарубежья и двое жителей Северо-Кавказского федерального округа 30 и 32 лет, один из которых ранее судим. Во время досмотра у налетчиков изъяли два ружья, восемь патронов и монтировку.