Москвичам пообещали сильный дождь и ветер в пятницу

Фото: Игорь Иванко / АГН Москва

В Москве ожидается сильный дождь и ветер до 15 метров в секунду. Температура воздуха в пятницу, 15 октября, составит семь–девять градусов выше нуля.

Жителей и гостей столицы просят быть особо внимательными в такую погоду — линии электропередачи, шаткие конструкции и деревья могут упасть из-за ветра. Рядом с ними находиться небезопасно, так же как и парковать автомобили. Водителям следует соблюдать дистанцию до другого транспорта и не забывать о правилах дорожного движения.

О подтоплениях из-за сильного дождя можно сообщить в ГУП «Мосводосток» по телефону +7 (495) 657-87-03. Если затопило территорию возле дома, то жильцам поможет телефон управы района (есть на сайте управы), префектуры округа (он также находится на сайте) и единого диспетчерского центра +7 (495) 539-53-53, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого сообщалось, что прирост осадков в Москве за ночь, по предварительным расчетам, составил 17 миллиметров. Это почти 30 процентов месячной нормы.