В России выявили 32 196 случаев коронавируса за сутки
За последние 24 часа в России выявили 32 196 новых случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах страны. Об этом в пятницу, 15 октября, сообщили в Telegram-канале оперштаба Москвы.
Отмечается, что девять процентов заболевших не имели клинических проявлений болезни.
За минувшие сутки из-за COVID-19 в стране скончались 999 пациентов.
Полностью вылечились от инфекции 22 268 человек.
По количеству заболевших в России продолжает лидировать Москва. За последние 24 часа в столице выявили 6631 случай заболевания.
Высокий уровень выявления новых заболевших свидетельствует о четвертой волне заболеваемости коронавирусом в России. Об этом заявила замглавы московского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Габричевского Роспотребнадзора Татьяна Руженцова.
Защитить от распространения COVID-19 может только вакцинация, уверена Руженцова. Эту процедуру, по ее словам, нужно пройти всем, кто еще не успел.