Патриарх Кирилл наградил Вячеслава Бутусова церковным орденом

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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил с юбилеем заслуженного артиста РФ, лидера группы «Наутилус Помпилиус» и «Ю-Питер» Вячеслава Бутусова и наградил его церковным орденом Серафима Саровского III степени. Об этом сообщается на сайте Русской православной церкви.

— Во внимание к трудам и в связи с отмечаемой датой предстоятель РПЦ удостоил Бутусова ордена преподобного Серафима Саровского III степени, — говорится в сообщении, опубликованном на сайте Патриархии.

В своем поздравлении патриарх отметил, что имя Вячеслава Бутусова известно далеко за пределами страны. По его словам, творчество музыканта касается таких вечных тем, как добро и зло, правда и справедливость, и заставляет слушателей задуматься над важными вопросами жизни.

— Особой признательности заслуживает ваше участие в различных общественных и благотворительных проектах, в том числе реализуемых под эгидой Русской православной церкви, — приводятся слова патриарха Кирилла.

15 октября лидер группы «Наутилус Помпилиус» и новой группы «Орден Славы» Вячеслав Бутусов отмечает свой юбилей — 60-летие. Накануне дня рождения музыкант рассказал «Вечерней Москве» о природе таланта, секретах долголетия и семейных ценностях.