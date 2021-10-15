Врач «красной зоны» рассказал об изменениях в рекомендациях по лечению COVID-19

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Тринадцатые рекомендации по профилактике, диагностике и лечению коронавирусной инфекции включили в себя несколько новых разделов. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал доктор медицинских наук, профессор, руководитель временного COVID-госпиталя при Клинической больнице «РЖД-Медицина» имени Семашко Заур Шугушев.

Российское Министерство здравоохранения подготовило и направило в регионы новые рекомендации по профилактике, диагностике и лечению коронавирусной инфекции, сообщила пресс-служба ведомства. В подготовке документа принимали участие ведущие российские эксперты, опираясь на накопленные научные данные.

По словам Шугушева, изменений в документе немало, они носят медицинский язык. Так, например, скорректированы подходы к применению уже известных лекарственных препаратов в схемах лечения, а также определены более ранние сроки «биологической терапии».

— Появились несколько новых разделов. В частности, определена тактика ведения и лечения беременных. Также выведены в отдельный раздел лабораторная диагностика и лучевая. В лечении уточнили показания, а главное, сроки, теперь они более ранние в назначении «биологической терапии», — сказал врач.

Шугушев особо подчеркнул, что изменения в рекомендациях необходимы, потому что во всем мире постоянно идут сбор и анализ результатов лечения, новых исследований и так далее. Кроме того, подходы к лечению меняются с приходом новых штаммов коронавируса.

11 октября замглавы московского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Габричевского Роспотребнадзора Татьяна Руженцова заявила о начале четвертой волны COVID-19 в России.

Эксперт уточнила, что в России доминирует штамм «дельта», он требует большей защиты. Возникновение новых вариантов можно приостановить при формировании иммунитета у большинства населения, заключила специалист.