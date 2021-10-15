Жилой дом по реновации на юго-западе столицы передадут под заселение в 2022 году

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Россия, Москва, улица Обручева, 7 Карта всех событий

Участники программы реновации жилья в Москве смогут заселиться в новый дом на улице Обручева. Ориентировочная дата начала заселения — первое полугодие 2022 года. Об этом в пятницу, 15 октября, заявил руководитель департамента градостроительной политики города Сергей Левкин.

— Новостройка на улице Обручева, дом № 7, введена в эксплуатацию в конце сентября текущего года. Ожидается, что переселение 800 жителей начнется в первом полугодии 2022 года. Это будет третий по счету жилой корпус, заселяемый по программе реновации жилищного фонда на территории Обручевского района, — рассказал он.

В новостройке пять секций с разной этажностью. Она рассчитана на 371 квартиру. Все помещения уже отделаны, а прилегающие территории благоустроены. Во дворе расположились детская площадка и места для отдыха.

По словам Левкина, в Обручевском районе Москвы переселить планируется 17 домов, в которых проживают 3,5 тысячи человек.

До этого он сообщил, что новую многоэтажку по программе реновации жилищного фонда в Береговом проезде в районе Филевский Парк столицы ввели в эксплуатацию. Скоро начнется заселение горожан. Глава департамента отметил, что в настоящее время на территории района находятся три дома в стадии проектирования и строительства.