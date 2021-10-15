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Астролог назвала самых романтичных мужчин по знаку зодиака

Ирина Игнатенко

Общество
Астролог назвала самых романтичных мужчин по знаку зодиака
Фото: Pexels

Астролог Анна Лебеденко назвала самых нежных и романтичных мужчин по знаку зодиака.

Эксперт рекомендует женщинам обратить внимание на мужчин — представителей стихии Воды. Наполнить чувствами и эмоциями вашу жизнь смогут три знака: Рыбы, Рак и Скорпион.

— Благодаря способности сострадать и сочувствовать они окружат вас опекой и заботой. Представители этих знаков зодиака обладают необычайно глубокой эмоциональностью, — отметила она в комментарии изданию «Невские новости».

Астролог также добавила, что представители этих знаков зодиака не откроются первой встречной, так как обладают развитой интуицией. Нежность и романтику они подарят лишь искренней в своих чувствах спутнице. Обмануть в чувствах представителей этих знаков зодиака не получится.

До этого астролог рассказала, кто из знаков зодиака имеет все шансы стать папой мечты, а кому эта роль дается сложно и с переменным успехом.

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