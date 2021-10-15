Три жилых корпуса по реновации в Капотне введут в эксплуатацию в 2022 году

Фото: Денис Гришкин / АГН Москва

Россия, Москва, район Капотня, 1-й квартал, вл8 Карта всех событий

В столичном районе Капотня три жилых корпуса по программе реновации жилья в Москве введут в эксплуатацию в 2022 году. Об этом в пятницу, 15 октября, сообщили в пресс-службе департамента строительства города со ссылкой на его руководителя Рафика Загрутдинова.

— В районе Капотня, 1-й квартал, владение 8, в следующем году введут в эксплуатацию три жилых корпуса для переселения по программе реновации. В настоящее время идет возведение надземной части здания двух корпусов и завершаются работы по возведению монолитных конструкций подземной части третьего корпуса, — передает пресс-служба его слова.

Дом строят по индивидуальному проекту. Корпуса будут соединены общей подземной парковкой. Вентилируемые фасады отделают керамогранитом и клинкерной плиткой. На них установят корзины под кондиционеры.

Корпуса рассчитаны на 320 квартир общей площадью почти 18 тысяч квадратных метров. Восемь из них оборудуют для комфортного проживания маломобильных жильцов — установят специальную сантехнику и увеличенные дверные проемы.

Первый этаж будет нежилым. В нем могут открыть свое дело различные предприниматели — салон красоты, банк, фитнес-зал или кафе.

В доме установят два лифта, которые могут поднять вес в 600 килограммов и одну тонну.

— Придомовую территорию благоустроят и озеленят: высадят деревья и кустарники, разобьют газоны и цветники; обустроят детскую и спортивную площадки, а также площадку для отдыха взрослых, — передает сообщение пресс-службы агентство городских новостей «Москва».

До этого сообщалось, что участники программы реновации жилья в Москве смогут заселиться в новый дом на улице Обручева. Ориентировочная дата начала заселения — первое полугодие 2022 года. В новостройке пять секций с разной этажностью. Она рассчитана на 371 квартиру. Все помещения уже отделаны, а прилегающие территории благоустроены. Во дворе расположились детская площадка и места для отдыха.