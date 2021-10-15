Немецкие ученые обнаружили неожиданное последствие перенесенного коронавируса

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Немецкие ученые провели исследование и выяснили, что коронавирус SARS-CoV-2 проникает в глаза и инфицирует фоторецепторы и ганглиозные клетки сетчатки.

По мнению авторов исследования, это может являться одной из причин, которая вызывает проблемы с глазами у пациентов с постковидным синдромом.

Специалисты подтвердили, что коронавирус действительно инфицирует клетки сетчатки. Кроме того, под воздействием вируса возрастает экспрессия нескольких воспалительных генов, включая цитокин интерлейкин 33, который связан с воспалением сетчатки и деградацией фоторецепторов, сообщает «МИР 24».

При этом ученые отмечают, что для профилактики и лечения этого осложнения не нужны дополнительные средства, для этого подходят имеющиеся в наличии антивирусные препараты или вакцины.

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