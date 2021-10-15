Семь объектов образования по реновации построят в Перове

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Россия, Москва, Зелёный проспект, 27к2 Карта всех событий

В столичном районе Перово в рамках программы реновации построят семь объектов образования. Об этом в пятницу, 15 октября, заявил руководитель Департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Левкин.

— Согласно материалам ППТ, кварталы 11–12, 21–22, 23–24, части микрорайонов 29, 68 района Перово (ВАО). Запланировано строительство трех школ суммарно на 950 воспитанников и четырех детских садов также на 950 мест, — рассказал он.

Глава департамента отметил, что на данный момент завершается переселение жителей из дома № 27, корпус 2, на Зеленом проспекте. Пятиэтажку после окончания переселения демонтируют, а территорию вокруг благоустроят.

Для волнового переселения жителей в районе подобраны 15 стартовых площадок общей площадью 204,1 тысячи квадратных метров. Расселить в Перове планируют 196 домов, а пять из них реконструируют и приспособят под современные нужды.

Недавно на общественные обсуждения в Москве вынесли проект планировки десятого микрорайона в Южном Тушине, который включен в программу реновации жилищного фонда столицы.

В рамках работ планируется задействовать площадь в 109,12 гектара. Зона строительства будет ограничена улицей Фабрициуса, Сходненской улицей, Строительным проездом, Сходненским каналом и Походным проездом.

Для юных москвичей в десятом микрорайоне построят детские сады, рассчитанные на 450 мест, а также школу на 800 учеников.