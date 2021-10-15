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Врач рассказала, влияет ли возраст роженицы на здоровье ребенка

Ирина Игнатенко

Общество
Врач рассказала, влияет ли возраст роженицы на здоровье ребенка
Фото: Pixabay

Возраст женщины никак не влияет на здоровье ребенка, а дети с синдромом Дауна бывают и у молодых рожениц. Об этом рассказала врач-гинеколог Елена Грошина.

По словам врача, женщин более позднего возраста вести даже легче — они более понятливые и не прибегают к советам из интернета, стараются слушать врача и выполнять рекомендации.

По ее словам, термин «старородящая» к возрастным беременным современные врачи не применяют. Раньше такое могли сказать и девушке в 26 лет, сейчас большая часть женщин рожают первого ребенка в 33-35 лет, передает «Радио 1»

Гинеколог отметила, что в настоящее время у нее наблюдается женщина 49 лет. Она ждет своего первого ребенка, проблем с самочувствием у нее нет.

Что касается проблем с развитием ребенка — на это не влияет возраст женщины. Ребенок с проблемами здоровья может родиться и у молодой женщины, на это влияют другие факторы.

До этого неонатолог рассказала, как музыка влияет на ребенка в утробе

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