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Валентина Матвиенко рассказала о работающих в госорганах женщинах

Ирина Игнатенко

Общество
Валентина Матвиенко рассказала о работающих в госорганах женщинах
Фото: Пресс-служба Совфеда

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в интервью RT на полях третьего Евразийского женского форума отметила, что в органах государственной службы в России работают более 70 процентов женщин.

При этом она уточнила, что количество женщина на руководящих постах пока недостаточно.

По ее словам, сейчас внимательно анализируется состав вновь избранной Государственной думы. По предварительным данным, среди депутатов Госдумы женщин 17 процентов, тогда как среди российского населения число женщин составляет 54 процента.

Она подчеркнула, что в России есть много достойных женщин, которые могли бы представлять, в том числе и женскую повестку.

— К сожалению, не все партии отреагировали и на мой призыв создать равные условия в выборной кампании. И мы сейчас анализируем результаты региональных выборов, хотим понять, как это происходит на региональном уровне, — уточнила она.

До этого Валентина Матвиенко отметила, что II Евразийский женский форум должен призвать мировое сообщество к тому, чтобы обеспечить равноправный доступ к вакцинам и взаимно признать сертификаты о вакцинации.

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