Новый приют для безнадзорных животных начали проектировать в Бирюлево Западном

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В столичном районе Бирюлево Западное началось проектирование нового приюта для безнадзорных животных. Об этом в пятницу, 15 октября, сообщили в пресс-службе департамента строительства Москвы.

— Мы определились с подрядной организацией и приступаем к производству проектно-изыскательских работ для строительства нового приюта для безнадзорных животных. Для нового приюта планируем заасфальтировать площадку, оборудовать ограждение, перенести или вновь построить вольеры для содержания животных. Также будут построены вспомогательные здания и сооружения, подключены все необходимые коммуникации для обеспечения жизнедеятельности, — цитирует пресс-служба руководителя ведомства Рафика Загрутдинова.

На новую территорию после завершения строительства переедет приют для безнадзорных животных «Эко», расположенный по адресу Востряковский проезд, владения 10А/1, 10А/2. Происходит это в рамках строительства участка Юго-Восточной хорды.

Теперь приют расположится в районе промзоны №28а «Бирюлево». Она ограничена полосой отвода Московской железной дороги Курского направления, Востряковским проездом и улицей Булатниковская.

Строить здание приюта будут на территории площадью 3,5 тысячи квадратных метров. Там оборудуют 450 метров ограды, входные ворота высотой 2,8 метра. На территорию переедут 448 вольеров из старого приюта и дополнительно построят еще 339. Также там расположатся другие подсобные помещения, пост охраны и прочие вспомогательные площадки, передает агентство городских новостей «Москва».

— Решение о переносе приюта для безнадзорных животных «Эко» на новую, специально выделенную площадку принято мэром Москвы Сергеем Собяниным из-за нахождения действующего приюта вблизи строительной площадки участка Юго-Восточной хорды, — резюмировал Загрутдинов.

В сентябре москвичи собрали свыше 1,5 тысячи килограммов корма для питомцев из приютов за пять дней в рамках акции «В добрые руки». Так, было собрано 1283 килограмма для собак и 290 — для кошек.

Акция «В добрые руки» совместно с фондами помощи животным проходит в столице на Тверском бульваре с 10 по 19 сентября 2021 года. В мероприятии примут участие благотворительные организации «Рэй», «Лапа дружбы», «Собаки, которые любят», «Котодетки» и многие другие.